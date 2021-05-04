ФСБ и полиция раскрыли в Петербурге организованный домохозяйками подпольный банк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Санкт-Петербурге восемь человек за организацию подпольной банковской деятельности по обналичиванию денег, участникам которой удалось за несколько лет легализовать около 500 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"По результатам оперативно-следственных мероприятий полицейскими задержаны восемь человек: 51-летняя женщина-организатор незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Большинство из них - женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по факту незаконной банковской деятельности возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ. Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ провели дома у задержанных серию обысков, в ходе которых изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей.

По данным полиции, участники схемы с помощью 16 созданных фиктивных организаций обналичили за несколько лет более 500 млн рублей, а также получили незаконный доход на сумму более 33 млн рублей. Деньги брали с клиентов за услуги по обналичиванию.