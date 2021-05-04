Часть строительных лесов на Смоленской крепостной стене обрушилась из-за сильного ветра

ТАСС, 4 мая. Часть строительных лесов, обустроенных для реставрации Смоленской крепостной стены, обрушилась во вторник из-за сильного ветра и упала на маршрутный микроавтобус, в результате никто не пострадал. По данному инциденту будет проведена проверка, сообщила пресс-служба Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).

"АУИПИК проведет проверку после инцидента с объектом культурного наследия в Смоленске. <...> Инцидент произошел 4 мая из-за сильного порывистого ветра. Часть строительных лесов упала на проезжающее мимо маршрутное транспортное средство. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Скорость ветра в Смоленске, по данным областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая достигает 15-20 м/с, неблагоприятные погодные условия прогнозируются до конца суток.

По данным пресс-службы, обрушение строительных лесов произошло на крепостной стене в Смоленске в районе Пятницкой башни. "Оповещение МЧС о неблагоприятных погодных условиях было получено заранее. Со своей стороны мы приняли все необходимые меры безопасности. И людей, работающих на лесах, в момент обрушения не было", - приводит пресс-служба слова руководителя агентства Алексея Меньшова.

Кроме того, по информации пресс-службы, в ночь на 1 мая произошло обрушение части Смоленской стены позади сквера Памяти Героев, к этому моменту реставрационные работы на данном участке еще не начались. "Нужно выяснить причину обвала. Аварийный участок будет оцеплен и обследован специалистами", - отметил Меньшов.

Памятник архитектуры, истории и культуры "Смоленская крепостная стена" построен в конце XVI - начале XVII вв. На протяжении столетий стена выполняла роль одного из главных форпостов на западном рубеже России. Ее строил Федор Конь - тот же зодчий, что возводил стены Московского Кремля. До нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 км. В 2020 году началась реставрация башен и участков крепостной стены, работы планируется завершить в 2023 году.