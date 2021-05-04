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В Татарстане на школьницу упали футбольные ворота во время игры на спортплощадке

Девочку госпитализировали с травмами головы и позвоночника

ТАСС, 4 мая. Врачи госпитализировали девочку, на которую упали футбольные ворота в Татарстане, сообщает во вторник региональная прокуратура.

"Во время игры на спортплощадке за зданием сельского клуба в деревне Янцобино на девочку 2011 года рождения упали металлические футбольные ворота. Ребенка с травмами головы и позвоночника госпитализировали", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выезжал прокурор Кукморского района Антон Чураков. Организована проверка.

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