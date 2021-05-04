Полицейские Тувы изъяли из незаконного оборота 4 тонны алкогольной продукции

КЫЗЫЛ, 4 мая. /ТАСС/. Полицейские изъяли в Тыве из незаконного оборота около 4 тонн алкоголя. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба регионального главка МВД.

"В Туве полицейскими пресечены два факта нелегальной перевозки алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято около 4 тонн алкоголя", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, ночью 1 мая в селе Кунгуртуг полицейские остановили машину "Урал" под управлением 31-летнего местного жителя. При досмотре были обнаружены 863 бутылки пива и 118 бутылок водки различных наименований. Продукция не имела товарно-транспортных накладных и кассовых чеков. Со слов водителя, товар был приобретен в районе оптовых баз Кызыла и предназначался для продажи в Кунгуртуге. Общий объем изъятой продукции почти 1,2 тонны.

Еще один факт незаконной перевозки алкоголя выявили госавтоинспекторы на посту ДПС "Шивилиг". Так, при проверке машины Freightliner правоохранители обнаружили в грузовом отсеке более 2,1 тыс. пластиковых бутылок пивной продукции с торговым наименованием "Охота" без соответствующих сопроводительных документов. Со слов 26-летнего водителя, груз объемом 2,8 тонны он должен был доставить в Кызыл, саму продукцию загрузил на складе в Красноярске.