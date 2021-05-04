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В Самарской области загорелись 10 дачных строений и сухая трава на площади 2 га

ЧП произошло в СДТ "Металлистов", на тушение огня МЧС направило пожарный поезд

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. В муниципальном районе Волжский в Самарской области горят 10 дачных строений и сухая трава на площади 2 га. К тушению пожара привлечен пожарный поезд, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России во вторник.

"В СДТ "Металлистов" происходит горение 10 дачных строений и сухой травы на общей площади 2 га. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Дополнительно для тушения привлечен пожарный поезд", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к ликвидации пожара также привлечены 107 человек и 27 единиц техники.

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