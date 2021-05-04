СК возбудил уголовное дело в связи с пропажей ребенка в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пропажей девятилетнего мальчика в Махачкале. Об этом сообщили во вторник журналистам в управлении СК РФ по Республике Дагестан.

"Следственным управлением СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), по факту безвестного исчезновения ребенка 2012 года рождения", - говорится в сообщении.

По словам представителя СК, предварительным расследованием установлено, что 2 мая мальчик вышел из дома в селе Шаумян погулять и не вернулся.

Сейчас проводятся поисковые мероприятия, в которых участвуют сотрудники правоохранительных органов, службы спасения, местные жители и представители добровольческой организации "Лиза Алерт".