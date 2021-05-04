Более 20 жителей Самары обвинили в сбыте наркотиков и легализации более 35 млн рублей

САМАРА, 4 мая. /ТАСС/. Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении 21 жителя Самары, которые обвиняются в совершении 32 преступлений по факту покушения и незаконного сбыта наркотиков в крупном размере, а также организации и участия в преступном сообществе и легализации более 35 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21 местного жителя. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении 32 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном и особо крупном размерах"), ч. 4 ст. 228.1 ("Незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере"), ч. 1, 2 ст. 210 ("Организация и участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 174 ("Легализация денежных средств организованной группой в особо крупном размере") УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июне 2015 года житель Самары создал организованное преступное сообщество для сбыта на территории области наркотиков синтетического и полусинтетического происхождения. Для этого члены ОПГ, состоявшей из пяти обособленных подразделений, использовали специальные места для хранения наркотиков. Для легализации полученных доходов участники ОПГ совершили финансовые операции по их обналичиванию на сумму свыше 35 млн рублей, отметили в прокуратуре.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность сообщества в апреле 2019 года. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Самары.