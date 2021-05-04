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В Москве мужчину арестовали за домогательство к несовершеннолетней

Обвиняемому 56 лет

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Мужчину арестовали в Москве за развратные действия по отношению к 15-летней девочке в вагоне метро, сообщила ТАСС глава пресс-службы столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

"По версии следствия, 27 апреля мужчина, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Красносельская" до станции "Сокольники", совершил развратные действия в отношении ранее ему не знакомой 15-летней девочки. По ходатайству следствия в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

Уголовное дело расследуется по статье о развратных действиях. Обвиняемому 56 лет.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что мужчина оказался приезжим, не уточнив откуда, насилие он не применял.

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