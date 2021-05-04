Три человека погибли при пожаре в жилом доме в ХМАО

ТАСС, 4 мая. Три человека, включая двух детей, погибли при пожаре в частном жилом доме города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратурой г. Пыть-Ях организована проверка по факту гибели трех человек, в том числе двух детей, в результате пожара, произошедшего 4 мая в частном доме", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в рамках проверки будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, полноте действий и решений в отношении указанной семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних. "По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры автономного округа", - добавили в ведомстве.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, первое подразделение спасателей прибыло к месту вызова через восемь минут, на момент прибытия наблюдалось открытое горение здания и сильное задымление. Открытое горение было ликвидировано в 18:33 (16:33 мск) на площади 9 кв. м.