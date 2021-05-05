Арестованный по делу об убийстве человека ученый Кибальченко получил травму головы в СИЗО

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Предполагаемый заказчик и организатор убийства бывшего зятя в Москве, один из разработчиков многоразового космического корабля "Буран" Александр Кибальченко получил в СИЗО открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

"Следствие накануне не смогло обеспечить явку Кибальченко в суд для его личного участия в судебном заседании по продлению ему меры пресечения, предоставив медицинские документы, подтверждающие, что его доставка невозможна в связи с получением им в психиатрическом стационаре СИЗО при неисследованных обстоятельствах открытой черепно мозговой травмы, ушиба головного мозга и перелома правой височной кости", - рассказал собеседник агентства.

Официальными комментариями правоохранительных и следственных органов ТАСС пока не располагает.

Адвокат ученого Александр Карабанов считает своего подзащитного невиновным и полагает, что тот подвергся оговору со стороны другого фигуранта дела, чьи показания стали основанием для задержания."В среду защитой были предоставлены в суд документы, обеспечивающие залог в размере 10 млн рублей", - уточнил защитник. Выслушав доводы сторон, Хорошевский суд Москвы продлил всем фигурантам дела срок ареста до 5 июня.

По версии следствия, 4 марта на улице в Москве четверо человек с электрошокером насильно посадили мужчину в автомобиль, вывезли в Красногорск и убили. Все соучастники и заказчик были задержаны. Им предъявили обвинение в совершении убийства, сопряженного с похищением человека, исполнителям дополнительно инкриминируется признак "из корыстных побуждений или по найму" (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Хорошевский суд отправил их в СИЗО. Следствие ужесточило обвинение в отношении ученого и предполагаемых исполнителей убийства, добавив всем фигурантам новую статью - о похищении человека (ст. 126 УК РФ). По предварительным данным, ученый заказал убийство своего бывшего зятя из-за развода с его дочерью, а также споров о порядке проживания и воспитания внуков. За убийство мужчина заплатил $50 тыс., установило следствие. Кибальченко категорически отвергает обвинение в организации похищения бывшего родственника с целью убийства.