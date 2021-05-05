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Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись во Владимирской области

В результате аварии погиб водитель одного из грузовиков, семерых пострадавших, включая троих детей, госпитализировали

ТАСС, 5 мая. Во Владимирской области на трассе М-7 произошло ДТП с двумя грузовиками и легковым автомобилем. Один человек погиб, семеро пострадали, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло утром 5 мая на 287-м км трассы М-7 "Волга" в Вязниковском районе. Водитель большегрузного автомобиля Mercedes, следуя в сторону Москвы, не справился с управлением и столкнулся со следовавшим в попутном направлении легковым автомобилем Ford. После этого большегруз выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим грузовиком.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина, управлявший автомобилем Mercedes. Водитель Volvo госпитализирован.

Мужчина, управлявший легковым автомобилем, а также пятеро его пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

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