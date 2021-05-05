Полиция задержала угрожавшего мужчине пистолетом в московском ТЦ

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Участковый отдела МВД России по Хорошевскому району Дмитрий Ларин задержал москвича, который в ходе конфликта угрожал мужчине пистолетом в торговом центре на севере Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ТЦ на севере столицы для разрешения спора между арендаторами площадей прибыл участковый. К нему обратилась покупательница, заявившая, что между мужчинами в фойе ТЦ произошел конфликт, один из участников конфликта держит в руках огнестрельное оружие и угрожает другому.

"Участковый немедленно направился к месту происшествия, где увидел мужчину с пистолетом в руках. Чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье окружающих, сотрудник полиции принял решение обезвредить вооруженного человека. Применив физическую силу, он обезоружил правонарушителя, после чего доставил его в отдел полиции", - сказала Волк. Она добавила, что благодаря решительным действиям полицейского удалось избежать жертв среди персонала и посетителей торгового центра.

Задержанным оказался безработный местный житель. У него изъят зарегистрированный травматический пистолет. Документов на право его ношения владелец при себе не имел, в связи с чем в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ ("Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему"). Позже было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Дмитрий Ларин за высокий профессионализм и мужество представлен к государственной награде.