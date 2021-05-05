Руководителя управления Росимущества на Ставрополье отправили под домашний арест

ПЯТИГОРСК, 5 мая. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест руководителя управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в Ставропольском крае Александра Ковалева, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Судом Ковалеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Учитывая личность подозреваемого, а также обстоятельства совершенного преступления, органами прокуратуры на данное решение суда будет внесено апелляционное представление с требованием о заключении под стражу указанного лица", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее в отношении подозреваемого по материалам проверки краевой прокуратуры было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий").

По данным следствия, в декабре 2020 года руководитель краевого управления без согласования с Росимуществом заключил с одной из организаций договор купли-продажи земельного участка, расположенного в Петровском районе. Стоимость земли по договору была значительно ниже кадастровой. "Своими противоправными действиями руководитель Росимущества лишил Российскую Федерацию земельного участка площадью более 140 тысяч кв. метров. Сумма ущерба составила более 168 млн рублей", - сказано в пресс-релизе.