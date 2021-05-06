ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Пять человек, из них двое детей, пострадали в четверг в ДТП с участием четырех автомобилей на 144-м км федеральной автодороги Волгоград- Каменск-Шахтинский, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"ДТП с участием четырех автомобилей произошло в 01:23 мск на трассе в Суровикинском районе региона. В результате аварии в больницу с травмами доставлены водитель и двое девятилетних пассажирок автомашины Mitsubishi, 60-летняя пассажирка автомашины Кiа и 55-летняя пассажирка автомашины Volkswagen Polo, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 45-летний житель Пензенской области на Volvo с полуприцепом, не справился с управлением и столкнулся со стоящими на светофоре в попутном направлении автомобилем Mitsubishi, Kiа и Volkswagen Polo. Предварительно, причиной аварии стало превышение скорости виновником аварии, добавили в пресс-службе ведомства.