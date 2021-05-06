Группа туристов из Ставрополя запросила помощи спасателей на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 6 мая. /ТАСС/. Спасатели вышли на помощь группе из четырех туристов из Ставропольского края, которые попросили о помощи на высоте 4 800 м на горе Эльбрус. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

"6 мая в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 4 800 м зарегистрированная группа из Ставрополя в составе четырех человек попросила о помощи. По предварительной информации, одному из участников группы стало плохо", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, на место происшествия выдвинулись пятеро спасателей и две единицы техники. Подробности уточняются.

Курорт Эльбрус расположен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Высота Эльбруса - 5 642 м, он популярен как круглогодичный курорт.