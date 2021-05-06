В МЧС предупредили о сохранении в Москве сильного ветра до вечера 6 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сохранении ветра с порывами до 20 м/с до вечера четверга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 20:00 мск 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 м/с", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой жителям столицы рекомендуется по возможности воздержаться от прогулок в парковых и лесопарковых зонах. Находясь на улице, при сильных порывах ветра, лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Машины стоит парковать вдали от деревьев.

Ранее столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что из-за ветра упали порядка пяти деревьев и крупных веток. На западе Москвы в результате упавшего дерева пострадал один человек.

У жилого дома на площади Победы ветром загнуло часть кровли. Место происшествия оцеплено, пострадавших нет.