В Москве из-за упавшего дерева пострадал человек

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Один человек пострадал от упавшего дерева на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Очаково-Матвеевском районе дерево упало на человека. Он получил травмы, его осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в столице из-за ветра упали порядка пяти деревьев и крупных веток. У жилого дома на площади Победы ветром загнуло часть кровли. Место происшествия оцеплено, пострадавших нет.

Ранее столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре. Так, до 20 часов четверга в Москве местами ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/ с.