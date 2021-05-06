{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Альпиниста из Ставрополья эвакуировали со склона Эльбруса

У него выявили признаки горной болезни

НАЛЬЧИК, 6 мая. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали альпиниста из Ставрополья со склона Эльбруса и передали медикам, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Ранее сообщалось, что спасатели вышли на помощь группе из четырех туристов из Ставропольского края, которые попросили о помощи на высоте 4,8 тыс. м на Эльбрусе.

"По состоянию на 14:40 поисково-спасательные работы завершены. Спасатели эвакуировали альпиниста 1977 года рождения с признаками горной болезни на поляну "Азау" и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Для эвакуации альпиниста были задействованы пять спасателей и две единицы техники.

Курорт Эльбрус расположен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
В Смоленске загорелась кровля неэксплуатируемого цеха
Возгорание локализовали на площади 1 тыс. кв. м
Читать полностью