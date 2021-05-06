Альпиниста из Ставрополья эвакуировали со склона Эльбруса

НАЛЬЧИК, 6 мая. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали альпиниста из Ставрополья со склона Эльбруса и передали медикам, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Ранее сообщалось, что спасатели вышли на помощь группе из четырех туристов из Ставропольского края, которые попросили о помощи на высоте 4,8 тыс. м на Эльбрусе.

"По состоянию на 14:40 поисково-спасательные работы завершены. Спасатели эвакуировали альпиниста 1977 года рождения с признаками горной болезни на поляну "Азау" и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Для эвакуации альпиниста были задействованы пять спасателей и две единицы техники.

Курорт Эльбрус расположен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.