В Москве из-за сильного ветра пострадали два человека

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Два человека получили травмы в результате падения деревьев в Москве из-за сильного ветра, они госпитализированы. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"К сожалению, из-за ураганного ветра уже пострадали два человека. Мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища. От падения дерева во дворе на Шоссейной улице пострадала женщина. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Все городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности, напомнили в столичном комплексе городского хозяйства. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.

В городе также была задействована система СМС-оповещения. Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а также по возможности до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома.