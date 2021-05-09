СМИ: президент Афганистана объявил траур по жертвам взрыва возле школы в Кабуле

ТАСС, 9 мая. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил вторник, 11 мая, днем национального траура в связи со взрывом 8 мая возле школы в Кабуле. Об этом в воскресенье сообщает телеканал TOLOnews.

По его данным, Гани назвал атаку на школу, в результате которой погибли как минимум 63 человека, преступлением против человечества. Он заявил, что "невежественные" группы, такие как радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) или террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ), подобными жестокими нападениями хотят помешать обучению афганских детей и ослабить веру людей в братское будущее. "Талибан" должен понимать, что они не достигнут своих злых целей посредством войны, и если они не перестанут убивать, то станут еще более ненавистными людям и будут жестко подавлены афганскими силами", - заключил он.

Гани распорядился выплатить денежную компенсацию семьям погибших. Он также поручил министерству здравоохранения оказать поддержку раненым в результате нападения.

Три взрыва произошли у школы в западной части Кабула 8 мая. Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники в службе безопасности о гибели 55 человек и 150 пострадавших. По данным TOLOnews, к воскресенью количество жертв возросло до 63, большинство погибших - учащиеся.