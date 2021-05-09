Мужчина напал на полицейских в Новой Москве

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, напавшего на полицейских в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В ночь с 8 на 9 мая 2021 года мужчина, находясь вблизи жилых домов, расположенных по улице Бианки на территории Новой Москвы, не желая прекращать распитие спиртных напитков, нанес несколько ударов сотрудникам полиции, прибывшим по сообщению местных жителей о нарушении общественного порядка", - сказала она.

Нападавший, мужчина 1985 года рождения, был задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в результате инцидента пострадали четверо полицейских. Мужчина порвал им обмундирования, сорвал погоны и шевроны.