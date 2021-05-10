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ДТП с участием трех автомобилей произошло в Карамышевском проезде в Москве

Из-за аварии было временно затруднено движение транспорта в сторону центра

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей, включая такси, произошло в Карамышевском проезде в Москве. Движение в сторону центра затруднено, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Карамышевском проезде, [в районе дома] 9с1, столкнулись три автомобиля (с участием такси). На месте работают оперативные службы города", - говорится в публикации.

Временно в районе аварии были заняты три полосы из четырех, движение транспорта в сторону центра было затруднено. В данный момент движение в Карамышевском проезде восстановили. 

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