ДТП с участием трех автомобилей произошло в Карамышевском проезде в Москве

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей, включая такси, произошло в Карамышевском проезде в Москве. Движение в сторону центра затруднено, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Карамышевском проезде, [в районе дома] 9с1, столкнулись три автомобиля (с участием такси). На месте работают оперативные службы города", - говорится в публикации.

Временно в районе аварии были заняты три полосы из четырех, движение транспорта в сторону центра было затруднено. В данный момент движение в Карамышевском проезде восстановили.