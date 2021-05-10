В поселке Маго в Хабаровском крае подтопило 34 приусадебных участка

ТАСС, 10 мая. Свыше 30 приусадебных участков и один участок дороги в поселке Маго в Хабаровском крае оказались в зоне подтопления в результате подъема уровня воды на реке Амур. В сельском поселении ввели режим ЧС, сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

"Вечером 9 мая 2021 года в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в результате подъема уровня воды в реке Амур в зоне подтопления оказались 34 приусадебных участка в поселке Маго Николаевского района и один участок внутрипоселковой дороги. Для оказания помощи и уточнения обстановки на месте находятся спасатели поисково-спасательного отряда города Николаевск-на-Амуре, 50-й пожарной части, а также сотрудник Государственного пожарного надзора и инспекторы ГИМС МЧС России инспекторского отделения по городу Николаевску-на-Амуре и Николаевскому району", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Магинского сельского поселения введен режим чрезвычайной ситуации. Всего для реагирования на подтопление и оказания помощи населению привлечено 22 человека и шесть единиц техники. "Администрацией сельского поселения на базе школы подготовлен пункт временного размещения. Пока люди от отселения отказались. На месте организован мониторинг гидрологической обстановки. Проводится подомовой обход", - добавили в МЧС.

По данным ведомства, процесс вскрытия реки Амур проходит сейчас также в районе поселка Тахта Ульчского района. "В настоящее время в результате прохождения ледохода в восьми населенных пунктах Ульчского района отмечается подтопление на 10 участках местных внутрипоселковых дорог и восьми земельных участков. Подтопленных жилых домов нет", - отмечается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в связи со вскрытием реки Амур в Ульчском и Николаевском районах сохраняется угроза подтопления дорог местного значения, низких мест, приусадебных участков, расположенных в пойме реки, выдавливание ледовых полей на низинные участки вдоль русла. Силы территориальной подсистемы РСЧС приведены в готовность к реагированию на возможные последствия подтоплений, также при необходимости в готовности находятся подразделения МЧС России.