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СМИ: пожарный вертолет упал в озеро на юго-западе Китая

На борту находились четыре человека. Информации о жертвах нет, сообщил ресурс "Пэнпай"

ШАНХАЙ, 10 мая. /ТАСС/. Пожарный вертолет упал в понедельник в озеро Эрхай в юго-западной китайской провинции Юньнань. Как сообщает шанхайский информационный ресурс "Пэнпай" со ссылкой на свои источники, на борту находились четыре человека.

Согласно официальному заявлению Управления чрезвычайных ситуаций города Дали, в районе которого произошло ЧП, вертолет упал в озеро во время выполнения задачи по забору воды для тушения лесного пожара в горах. К настоящему времени местные власти пока не подтверждают число жертв или пострадавших.

На месте крушения вертолета продолжается поисково-спасательная операция.

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