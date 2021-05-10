СМИ: пожарный вертолет упал в озеро на юго-западе Китая

ШАНХАЙ, 10 мая. /ТАСС/. Пожарный вертолет упал в понедельник в озеро Эрхай в юго-западной китайской провинции Юньнань. Как сообщает шанхайский информационный ресурс "Пэнпай" со ссылкой на свои источники, на борту находились четыре человека.

Согласно официальному заявлению Управления чрезвычайных ситуаций города Дали, в районе которого произошло ЧП, вертолет упал в озеро во время выполнения задачи по забору воды для тушения лесного пожара в горах. К настоящему времени местные власти пока не подтверждают число жертв или пострадавших.

На месте крушения вертолета продолжается поисково-спасательная операция.