В Москве полицейский получил ножевое ранение в ходе конфликта с уборщиком метро

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. В Москве сотрудник полиции получил ножевое ранение в ходе словесного конфликта с уборщиком метрополитена в служебном помещении станции "Бульвар Рокоссовского". Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"10 мая в служебном помещении станции метро "Бульвар Рокоссовского" у сотрудника полиции УВД на Московском метрополитене, осуществлявшего несение службы на данной станции, произошел словесный конфликт с сотрудником клининговой компании метрополитена, в ходе которого последний взял со стола кухонный нож и кинул его в сторону полицейского, причинив ему ранение", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, пострадавший - старший сержант полиции - госпитализирован, второй участник конфликта задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.