На Алтае один взрослый погиб и двое детей пострадали в ДТП с "Камазом"

ТАСС, 10 мая. Уголовное дело возбудили после ДТП на Чуйском тракте в Майминском районе Республики Алтай, где в понедельник столкнулись легковой автомобиль и "Камаз". В результате ДТП погиб мужчина и пострадали двое детей, сообщается на официальном сайте республиканского МВД.

"10 мая на 473-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" произошло столкновение автомобилей ВАЗ-21150 и "Камаз". В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. Госпитализированы малолетние пассажиры автомобиля ВАЗ - мальчики 2011 и 2018 годов рождения", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Предварительно установлено, что легковым автомобилем управляла 33-летняя женщина, она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с "Камазом".