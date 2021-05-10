На кольцевой автодороге Екатеринбурга в ДТП погибли четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля и фургона на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Еще один человек пострадал, говорится в сообщении, распространенном в понедельник отделением пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

"Произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. От полученных травм скончались трое взрослых пассажиров ВАЗ-2113. На переднем пассажирском сидении автомашины ВАЗ-2113 в автокресле находилась семилетняя девочка, медики не смогли спасти жизнь ребенка", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в легковом автомобиле ехала семья из пяти человек. Водитель фургона не пострадал, как и его пассажир.