СМИ: десятки тел умерших от COVID-19 обнаружили в реке Ганг в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая. /ТАСС/. Десятки тел людей, умерших, предположительно, из-за коронавирусной инфекции, обнаружены в священной для индусов реке Ганг в восточном штате Бихар. Как сообщает в понедельник газета The Times of India , тела, вероятно, сбросили в воду родственники умерших, поскольку кремация в соответствии с традиционными обрядами индуизма дорога для бедных слоев населения.

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС

Как сообщили изданию местные жители, в излучине Ганга в округе Буксар уже обнаружено 100-150 тел. Местные жители напуганы и требуют от властей немедленно принять меры. Местная администрация утверждает, что большинство тел были сброшены в реку несколько дней назад в соседнем штате Уттар-Прадеш.

Окружной судья Буксара Аман Самир сообщил в заявлении для прессы, что в отношении лиц, виновных в сбрасывании тел умерших от COVID-19 без традиционного для индуизма сожжения на костре, будут приниматься строгие меры. "Изданы инструкции о принятии карательных мер в отношении любого, кто будет застигнут при сбрасывании умерших в реку", - сказал Самир.

Кремация неопознанных тел будет производиться в соответствии с погребальными ритуалами за счет правительства штата.

Обряд огненного погребения

Согласно традициям индуизма, прощание с покойником требует проведения обряда антьешти - кремации на костре. Индусы верят, что огонь поднимает на небо душу умершего, откуда она потом получит новое перерождение. Церемонией должен руководить знающий человек, как правило брахман. Однако в случае с умершими из-за коронавирусной инфекции стоимость обряда резко возрастает - их кремируют в определенных местах, обряд проходит по сокращенной программе, и брахманы нередко требуют повышенную плату. Недешево для бедных слоев и дерево для погребального костра.

После кремации пепел следует высыпать в воду реки, лучше всего в священный Ганг. Однако бедные семьи, которые не имеют средств на проведение полного ритуала, как сообщает местная пресса, нередко просто бросают тело в Ганг в надежде, что священные воды очистят тело и покойный все равно получит хорошее перерождение.

При этом в индийской глубинке крестьяне верят, что обряд традиционного погребения обязательно нужно провести: если этого не сделать, то душа умершего может превратиться в веталу - упыря, нечистую силу.

Индийские медики зарегистрировали за минувшие сутки 366 161 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 22 662 575. Как сообщило в понедельник Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии на официальном сайте, число летальных исходов возросло за 24 часа на 3 754 и достигло 246 116.