В Подмосковье ребенок получил ранение из травматического пистолета

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Трехлетний мальчик получил ранение из травматического пистолета в доме в Подмосковье, начата проверка. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту травмирования 3-летнего мальчика. По предварительным данным, 10 мая ребенок, находясь вместе с родителям в доме в деревне Голиково Дмитровского городского округа, получил травму в результате выстрела из травматического пистолета", - сказала Григорьева.

Мальчика госпитализировали. В ходе проверки Дмитровская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

По предварительным данным источника в правоохранительных органах, ребенок случайно выстрелил в себя.