В полиции назвали причину ДТП с автобусом в Курганской области, где погибли пять человек

ТАСС, 11 мая. /ТАСС/. Выезд кроссовера Audi Q7 на встречную полосу стал причиной ДТП с микроавтобусом в Курганской области, в результате которого погибли пять человек и еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Курганской области во вторник.

"Водитель на автомобиле Audi Q7 осуществлял движение по автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган со стороны областного центра в сторону Екатеринбурга. В автомобиле находился еще один пассажир - женщина. В это время из города Шадринска в сторону Тюмени двигался автобус Mercedes-Benz по маршруту Шадринск - Исетское - Тюмень. По предварительной информации, на 229-м километре автодороги водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате ДТП погибли оба водителя (мужчины 1956 и 1957 г. р.), два пассажира из автобуса - девушка 2000 г. р. и мужчина 1955 г. р. - от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи, еще один пассажир скончался уже в больнице. Предположительно, пять пассажиров - женщина из легкового автомобиля и четыре пассажира автобуса - получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.