Жительница Подмосковья пойдет под суд за истязание своего сына

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Жительница подмосковной Электростали предстанет перед судом за истязание своего 10-летнего сына. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, - сообщила Врадий. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу".

Женщина обвиняется по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). По данным следствия, с сентября по ноябрь 2019 года женщина в квартире в Электростали, где она проживала вместе с 10-летним сыном и младшей дочерью, систематически оскорбляла и избивала сына. О действиях обвиняемой стало известно после того, как в ходе планового осмотра школьная медсестра обнаружила у мальчика телесные повреждения, после чего сотрудники учебного заведения обратились в правоохранительные органы.

Следователями допрошены обвиняемая и ее сын, а также свидетели, проведены три судебно-медицинские и комплексные психолого-психиатрические экспертизы. Сейчас ребенок проживает с бабушкой.