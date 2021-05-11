По факту ДТП с пятью погибшими в Курганской области возбудили уголовное дело

ТАСС, 11 мая. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Курганской области, в результате которого погибли пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"На трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган во вторник произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человека, в том числе шестилетний ребенок, который скончался в больнице. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц"). На место происшествия выехал прокурор области Андрей Назаров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по факту происшествия прокуратурой Курганской области организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства.

По данным УГИБДД УМВД по региону, причиной ДТП мог стать выезд кроссовера на встречную полосу.