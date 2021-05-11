Заседание суда по иску на признание Навального склонным к побегу состоится 19 мая

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы поведет предварительное заседание по иску на признание Алексея Навального склонным к побегу 19 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Беседа по иску адвокатов Навального о признании его склонным к побегу назначена на 19 мая", - сказали в суде. Там уточнили, что по итогам беседы будет назначена дата рассмотрения иска по существу, либо же он будет возвращен истцу для устранения нарушений.

Ранее сообщалось, что адвокат Навального Вадим Кобзев подал административный иск к СИЗО-1 "Матросская Тишина", принявшем решение о постановке на учет.

Ранее Преображенский суд Москвы получил иск Навального к администрации следственного изолятора "Матросская Тишина", где он содержался до этапирования в колонию.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.