{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в школе в Казани
Обновлено 

СК детально установит причины стрельбы в казанской гимназии

Александр Бастрыкин назвал произошедшее в школе жестоким и циничным преступлением
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России примет все меры для установления причин стрельбы в гимназии в Казани и даст оценку всем обстоятельствам, способствовавшим этой трагедии.

На эту тему
Что известно о стрельбе в школе в Казани
Что известно о стрельбе в школе в Казани

Об этом говорится в соболезновании председателя СК Александра Бастрыкина.

"Хочу заверить, что Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего. Следователи тщательным образом изучат и дадут правовую оценку всем обстоятельствам, которые способствовали совершению этого жестокого и циничного преступления", - подчеркнул Бастрыкин.

На оперативном совещании он заслушал руководство следственного управления СК России по Республике Татарстан о первых результатах расследования уголовного дела о нападении на гимназию, сообщили в пресс-службе СК.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
СМИ: подозреваемому в убийстве полицейского во Франции предъявили обвинения
Погибшему сотруднику полиции посмертно присвоили орден Почетного легиона
Читать полностью