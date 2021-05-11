Некоторых детей, пострадавших в результате стрельбы в Казани, могут перевезти в Москву

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Некоторых детей, пострадавших в результате стрельбы в школе №175 в Казани, могут перевезти на лечение в Москву. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова после посещения больницы, в которой находятся раненые дети.

"Поговорила с докторами о перспективах лечения, некоторые дети рассматриваются к перевозу в Москву. Все будет зависеть от тех решений, которые в ближайшее время будут приняты", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.

Операции проведены всем не находящимся в реанимации детям, пострадавшим в Казани, и они уже отошли от наркоза, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается тех детей, которые находятся не в реанимации, то операции, им необходимые, на данный момент произведены, все дети уже отошли от наркоза", - сказала она.

Кузнецова уточнила, что вопрос о перевозке на лечение в Москву касается двух оставшихся в реанимации детей.

Кроме того, омбудсмен отметила, что некоторые из пострадавших уже "стоят на ногах". "Конечно, дети в достаточно подавленном состоянии. Но со всеми общаются психологи, психологов хватает", - сказала она журналистам.