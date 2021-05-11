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Кравцов доложил Путину о встречах в Казани с учителями и родителями школьников

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, позже Минпросвещения сформулирует рекомендации по итогам случившейся трагедии
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов Егор Алеев/ТАСС
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил президенту РФ Владимиру Путину о своих встречах в Казани с родителями школьников и учителями школы, в которой произошла стрельба. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Сергей Кравцов доложил президенту о своей работе сегодня в Казани, о своих встречах с родителями школьников, а также с учителями школы", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что "позже министерством [просвещения] будут сформулированы рекомендации" по итогам случившейся трагедии.

Ранее Путин заслушал доклад из Казани главы Минздрава Михаила Мурашко. Министры работают в столице Татарстана по поручению президента.

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Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичКравцов, Сергей СергеевичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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