{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в школе в Казани
Обновлено 

Мурашко поручил медикам следить за состоянием всех детей, находившихся в школе в Казани

Как отметил глава Минздрава, иногда в состоянии аффекта люди не обращаются за медицинской помощью

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил медицинским работникам уточнить состояние здоровья у всех детей, которые находились на месте происшествия во время стрельбы в школе в Казани, и оказать им помощь в случае необходимости.

На эту тему
Стрельба в школе в Казани. Хроника событий
Стрельба в школе в Казани.

"Сейчас мною дано указание, чтобы всем детям, которые находились в школе, - поскольку иногда в состоянии аффекта, возбуждения, не обращаются за медицинской помощью, - чтобы медицинские работники обошли, обзвонили всех детей, родителей, и, непосредственно, если им нужна медицинская помощь, оказали ее", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее Мурашко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов по поручению президента РФ Владимира Путина прибыли в Казань.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичКравцов, Сергей СергеевичРоссияСтрельба в школе в Казани
СМИ: подозреваемому в убийстве полицейского во Франции предъявили обвинения
Погибшему сотруднику полиции посмертно присвоили орден Почетного легиона
Читать полностью