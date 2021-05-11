Мурашко поручил медикам следить за состоянием всех детей, находившихся в школе в Казани

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил медицинским работникам уточнить состояние здоровья у всех детей, которые находились на месте происшествия во время стрельбы в школе в Казани, и оказать им помощь в случае необходимости.

"Сейчас мною дано указание, чтобы всем детям, которые находились в школе, - поскольку иногда в состоянии аффекта, возбуждения, не обращаются за медицинской помощью, - чтобы медицинские работники обошли, обзвонили всех детей, родителей, и, непосредственно, если им нужна медицинская помощь, оказали ее", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее Мурашко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов по поручению президента РФ Владимира Путина прибыли в Казань.