СМИ: медсестра в США получила семь пожизненных сроков за убийство ветеранов

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Медсестра Рета Мэйс, убившая путем смертельных инъекций в Западной Вирджинии семерых ветеранов, была приговорена во вторник судом Северного округа этого штата к семи пожизненным срокам.

Как сообщила газета USA Today, медсестра в период с июля 2017 года по июнь 2018 года вводила в больнице города Кларксбург смертельные дозы инсулина ветеранам в возрасте от 81 года до 96 лет, участвовавшим во Второй мировой войне (1939-1945) и Корейской войне (1950-1953). Ей инкриминировались убийство семи человек и попытка убийства еще одного.

Издание отмечает, что в июле 2017 года Мэйс начала заступать на ночные дежурства, именно с этого времени стали фиксироваться загадочные случаи смерти пожилых пациентов больницы. В ходе проверки выяснилось, что инсулин - препарат, позволяющий регулировать уровень сахара в крови, - хранился без должного контроля, чем пользовалась медсестра. Расследование ряда подозрительных летальных исходов началось только в 2018 году.

Подобный случай не является единственным в мире. В июне 2019-го окружной суд германского Ольденбурга признал виновным в убийстве 85 пациентов и приговорил к пожизненному заключению Нильса Хёгеля. Он работал санитаром в 2000-2005 годах в клиниках городов Дельменхорст и Ольденбург и вводил тяжелобольным людям избыточную дозу лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний. Одна из медработниц летом 2005-го случайно стала свидетелем действий Хёгеля и сообщила о них руководству. В октябре 2018 года санитар признался в убийстве примерно 100 человек.