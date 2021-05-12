В Калининграде возбудили дело о халатности органов опеки, приведшей к истязанию ребенка

ТАСС, 12 мая. Следователи возбудили уголовное дело о халатности органов опеки в Калининграде, приведшей к истязанию малолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области.

"По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина следственными органами по Калининградской области по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов опеки и попечительства, приведшего к истязанию малолетнего ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в прошлом году на основании заявления жительницы Калининграда, поданного в отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними, ее малолетний сын был временно помещен в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В январе текущего года на основании заявления матери органом опеки ей выдано разрешение забрать сына на воспитание в семью.

"Вместе с тем, как полагает следствие, сотрудники отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, достоверно зная, что женщина привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка, а также, что мальчик длительное время находится в тяжелой жизненной ситуации, без надлежащего родительского ухода и присмотра, должных мер по устранению указанной ситуации не приняли", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, женщина с февраля по май текущего года систематически наносила побои своему малолетнему сыну и не ухаживала за ним. "В результате 2 мая текущего года ребенок в возрасте 1 года 9 месяцев был обнаружен избитым и полураздетым на лестничной площадке жильцами одного из домов по улице Левитана в Калининграде, в то время как его мать употребляла спиртное. В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело об истязании. В настоящее время <..> проводятся допросы, осмотры, будет изъята и всесторонне изучена необходимая документация, регламентирующая порядок действий лиц, в чьи функциональные обязанности входит контроль за безопасностью малолетних детей, находящихся в социально опасном положении", - сообщает ведомство.