В Саратове маршрутка столкнулась с полицейским автомобилем

САРАТОВ, 12 мая. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного междугороднего автобуса и полицейского служебного автомобиля в Саратове, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по области.

"По предварительным данным, произошло столкновение служебного автомобиля Skoda под управлением сотрудника полиции и маршрутного автобуса "Газель" с 10 пассажирами, следовавшего по маршруту "Калининск - Саратов". В результате столкновения водитель "Шкоды", водитель "Газели" и трое пассажиров обратились за медицинской помощью", - говорится в опубликованном сообщении.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. "Также назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудника полиции", - говорится в сообщении