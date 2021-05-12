Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в Коми

СЫКТЫВКАР, 12 мая. /ТАСС/. Прокуратура Республики Коми начала проверку в связи с нефтеразливом в реке Колве в Усинском районе республики. Он произошел в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Харьягинского нефтяного месторождения, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

"По поручению прокуратуры Республики Коми прокуратура Усинска организовала проверку в связи с нефтеразливом, который произошел в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Харьягинского нефтяного месторождения, а также повлек попадание нефтесодержащей жидкости в реку Колву", - говорится в сообщении.

На место происшествия вылетел представитель прокуратуры Усинска для первоначального осмотра и фиксации. В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдения законодательства об охране окружающей среды, а также о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, добавили в прокуратуре.

Мониторинг обстановки ведется с применением авиации, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Коми Николай Семенов. "11 мая от очевидцев в адрес Главного управления МЧС РФ по Республике Коми поступила информация об обнаружении радужной пленки на реке Колва в городском округе Усинск. Для уточнения обстановки на место направлены специалисты межведомственной комиссии. Для локализации последствий нефтепроявлений к месту убыли аттестованные силы и средства. В настоящее время проводится установка боновых заграждений и сбор радужной пленки с применением сорбента", - сказал Семенов, чей видеокомментарий распространила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным пресс-службы главы Коми, утечка произошла на границе Коми с Ненецким автономным округом, ее заметили по радужной пленке на поверхности реки Колвы в Усинском районе. В Усинске введен режим ЧС. Специалисты специализированного профессионального аварийно-спасательного формирования "Природа" приступили к локализации загрязнения, устанавливаются боновые заграждения. ООО "Лукойл-Коми" остановило перекачку нефти по трубопроводу, из которого произошла утечка, направив сотрудников для выявления площади распространения жидкости на местности и ее локализации.