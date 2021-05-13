На химзаводе под Парижем произошел пожар

ПАРИЖ, 13 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на химическом предприятии в коммуне Безон к северо-западу от Парижа, власти опасаются возможного загрязнения окружающей среды. Об этом сообщает в четверг радио France Bleu.

Завод компании Protec Industrie, где произошло возгорание, специализируется на обработке металлов и имеет европейскую классификацию Seveso, что означает наличие на предприятии опасных для человека веществ.

"Существует риск загрязнения почвы и воды в реке", - заявил заместитель мэра коммуны Николя Барнье. В то же время радиостанция со ссылкой на экстренные службы уточняет, что риск загрязнения вод минимален, поскольку при строительстве объекта были приняты меры предосторожности на этот счет. При этом вопрос с загрязнением почвы пока остается открытым.

Судя по видео, снятым очевидцами, над объектом, расположенным на берегу реки Сены, поднимаются густые клубы черного дыма, однако площадь возгорания не уточняется. Пожарные продолжают борьбу с огнем. По словам Барнье, власти приняли решение об эвакуации сотрудников предприятия и жителей ближайших районов, однако точное их количество не уточняется. Информации о пострадавших в результате происшествия пока не поступало.