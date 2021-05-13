{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ленинградской области задержали похитителя 400 картин советского художника-живописца

Общая стоимость украденного составляет около 4 млн рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Ленинградской области подозреваемого в похищении 400 картин советского художника-живописца. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленник проник в частный дом, расположенный на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области. Оттуда он похитил 400 картин советского художника-живописца общей стоимостью около 4 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его в поселке Шушары. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные имущественные преступления", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело о краже. "Выяснилось, что злоумышленник передал коллекцию украденных картин на хранение ничего не подозревающему знакомому. Все полотна сотрудники полиции обнаружили в его квартире, расположенной на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге", - отметила Волк.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Стрельба в школе в Казани
В Москве провели операции трем детям, пострадавшим при стрельбе в Казани
Двое из них остаются в состоянии крайней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко
Читать полностью