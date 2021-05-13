В Ленинградской области задержали похитителя 400 картин советского художника-живописца

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Ленинградской области подозреваемого в похищении 400 картин советского художника-живописца. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленник проник в частный дом, расположенный на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области. Оттуда он похитил 400 картин советского художника-живописца общей стоимостью около 4 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его в поселке Шушары. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные имущественные преступления", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело о краже. "Выяснилось, что злоумышленник передал коллекцию украденных картин на хранение ничего не подозревающему знакомому. Все полотна сотрудники полиции обнаружили в его квартире, расположенной на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге", - отметила Волк.