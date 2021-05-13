СК возбудил дело на предпринимателя в Сочи после гибели туристки при сплаве по реке

КРАСНОДАР, 13 мая. /ТАСС/. Следователи в Сочи возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по статье об оказании услуг ненадлежащего качества после гибели туристки при сплаве по реке и получении травм еще двумя отдыхающими. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

"По данным следствия, трое отдыхающих заключили коммерческие договоры на проведение сплава по реке Мзымта в селе Эсто-Садок с индивидуальным предпринимателем, который также принимал участие в рафтинге в качестве инструктора. Во время сплава лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, в результате чего туристы оказались в воде. Ввиду подъема реки и интенсивного потока 24-летнюю туристку унесло течением, в результате чего она не смогла выбраться на берег и скончалась", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что еще двое туристов получили повреждения кожи, уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека").