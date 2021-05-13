Прокурор попросил 17 лет колонии для серийного отравителя с Чистых прудов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Гообвинитель в четверг попросил Басманный суд приговорить к 17 годам колонии обвиняемого в серийных отравлениях в Москве уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.

"Представитель прокуратуры в ходе прений сторон попросил признать Сабанова виновным и назначить ему наказание в виде 17 лет колонии", - сказал собеседник агентства.

Сабанова обвиняют более чем в 35 эпизодах преступлений по статьям 158 ("Кража"), 325 ("Похищение или повреждение документов"), 159.3 ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа"), а также ч. 4 ст. 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ.

По версии следствия, Сабанов в районе Чистых прудов знакомился с людьми, употребляющими спиртные напитки или находившимися в состоянии алкогольного опьянения. После этого он приглашал их в наименее людное место, где убеждал выпить напиток, в который были добавлены лекарственные препараты, либо добавлял их в бутылку жертвы. Эти лекарства обладали угнетающим воздействием на центральную нервную систему человека, поэтому его жертвы теряли сознание. После этого он грабил своих жертв. Всего от его действий пострадали 30 человек, пятерым из которых был причинен тяжкий вред здоровью. Стоимость похищенного им имущества превышает 1 млн рублей.