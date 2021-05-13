Власти Кирова заявили, что вода в городе соответствует нормативам

КИРОВ, 13 мая. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора проанализировали воду в городских сетях Кирова, где отмечен рост заболеваемости инфекционными гастроэнтеритами. Отклонений от нормативов обнаружено не было, в связи с чем были сняты ограничения на употребление воды, сообщается на сайте мэрии.

"Анализ проб, взятых после завершения работ специалистами управления Роспотребнадзора из резервуаров насосной станции и разводящей сети, показал, что вода соответствует гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Кировской области заявляли, что именно употребление некипяченой воды из городских сетей послужило росту инфекционных заболеваний. Так, 22 ребенка из разных районов Кировской области и областной столицы госпитализированы с признаками вирусной кишечной инфекции. Также врачи выезжали на дом к 26 детям и 10 взрослым с аналогичными симптомами.

В настоящий момент ограничения употребления водопроводной воды полностью сняты, однако жителям микрорайона Нововятск рекомендуют употреблять ее для питья только в кипяченом виде.