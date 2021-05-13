В Санкт-Петербурге загорелся автосервис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в автосервисе на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге, площадь возгорания составляет 200 кв. метров, возгорание локализовано. Об этом сообщили журналистам в главке МЧС по городу.

"Невский район, Дальневосточный проспект, дом 73. Горит здание автосервиса размером 10 на 20 метров по всей площади", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в 17:48 мск, в 18:26 мск была объявлена локализация пожара. Сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали.

Для тушения задействовано 20 пожарных и четыре единицы спецтехники.