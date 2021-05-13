Летевший из Ростова в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Волгограде

ТАСС, 13 мая. Самолет компании Nordstar, летевший из Ростова-на-Дону в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе волгоградской авиагавани. Пассажира, которому стало плохо, сняли с рейса и госпитализировали.

"Рейс авиакомпании Nordstar, следовавший по маршруту Ростов-на-Дону - Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:34 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажир с рейса снят, госпитализирован", - сообщили в аэропорту.

После снятия пассажира с рейса самолет с 122 пассажирами вновь вылетел в Екатеринбург.