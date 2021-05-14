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СК возбудил уголовное дело после отравления студентов колледжа в Комсомольске-на-Амуре

Сейчас устанавливается точное количество отравившихся и источник распространения инфекции

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после отравления студентов одного из колледжей Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Ранее прокуратура Хабаровского края сообщила, что в инфекционные отделения больниц Амурска и поселка Солнечный с отравлением госпитализировали более 10 студентов строительного колледжа Комсомольска-на-Амуре.

"По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По данным регионального СУ СК РФ, жизнь пострадавших вне опасности. Сейчас устанавливается точное количество отравившихся и источник распространения инфекции.

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