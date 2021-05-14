СК подтвердил задержание бывшего вице-губернатора Мордовии Меркушкина

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России подтвердил задержание бывшего заместителя председателя правительства Мордовии - министра целевых программ Алексея Меркушкина, подозреваемого в даче взятки.

"По поручению следователя следственного управления СК России по Республике Мордовия при попытке пересечения границы РФ сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД задержан бывший заместитель председателя правительства Мордовии - министр целевых программ Алексей Меркушкин. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки")", - сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе СК.

По данным следствия, в 2015 году Меркушкин, который был фактическим акционером ОАО "КБ "Мордовпромстройбанк", совместно с председателем совета директоров банка и еще одним акционером передали взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением Нацбанка по Республике Мордовия Волго-Вятского Главного управления Центрального банка РФ. Они передали деньги за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии.

Ранее по уголовному делу под домашний арест был помещен бывший управляющий отделением Нацбанка. Бывший председатель совета директоров ОАО "КБ "Мордовпромстройбанк" арестован. Кроме того, еще один фигурант был помещен под домашний арест по другому уголовному делу.